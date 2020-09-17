4 человека погибли, 2 пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске.

По данным МЧС, произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Спасены 16 человек. Среди причин пожара экстренные службы называют неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело.