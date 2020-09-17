4 человека погибли, 2 пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске.

По данным МЧС, произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Спасены 16 человек. Среди причин пожара экстренные службы называют неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело.
2020-09-17T03:03:49+03:00
2020-09-17T03:03:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2710407-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 17 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…