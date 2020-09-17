Глава NASA предлагает разработать правила международного освоения Луны.

По мнению Джима Брайденстайна, они должны соответствовать американским ценностям и в будущем могут распространиться на все космическое пространство. Брайденстайн пообещал, что США установят свои порядки, как только попадут на Луну частности, речь идет о недопустимости использования естественного спутника Земли в военных целях и об открытости научных исследований. При этом добычу ископаемых на Луне глава НАСА сравнил с ловлей тунца в океане, который «никому не принадлежит».
2020-09-17T02:15:56+03:00
2020-09-17T02:16:01+03:00
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02:15, 17 сентября 2020
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