Глава NASA предлагает разработать правила международного освоения Луны.

По мнению Джима Брайденстайна, они должны соответствовать американским ценностям и в будущем могут распространиться на все космическое пространство. Брайденстайн пообещал, что США установят свои порядки, как только попадут на Луну частности, речь идет о недопустимости использования естественного спутника Земли в военных целях и об открытости научных исследований. При этом добычу ископаемых на Луне глава НАСА сравнил с ловлей тунца в океане, который «никому не принадлежит».