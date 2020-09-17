Девять человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в канадском Монреале.

Как передает телеканал Си-ти-ви, сначала автомобиль наехал на одного пешехода, но водитель сразу же покинул место происшествия и через некоторое время на ближайшем тротуаре сбил еще восемь человек, в т.ч. двоих детей. Полиция задержала 38-летнего нарушителя, сейчас его допрашивают. Других подробностей пока не поступало.