Дым от природных пожаров на западе США достиг ряда государств северной Европы.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских ученых, которые проанализировали спутниковые снимки. По данным Си-эн-эн, число жертв природных пожаров на западе США

достигло 36. Всего в десяти западных штатах полыхают 87 крупных лесных пожаров общей площадью около 2 млн гектаров.