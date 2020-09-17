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02:11, 17 сентября 2020

Дым от природных пожаров на западе США достиг ряда государств северной Европы.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских ученых, которые проанализировали спутниковые снимки. По данным Си-эн-эн, число жертв природных пожаров на западе США
достигло 36. Всего в десяти западных штатах полыхают 87 крупных лесных пожаров общей площадью около 2 млн гектаров.



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