США начнут вакцинацию населения от коронавируса в октябре.

Это пообещал президент Дональд Трамп. По его словам, к концу года будет изготовлено 100 млн доз вакцины. Пока американская вакцина не одобрена национальным Управлением по саннадзору за медикаментами. Мнение некоторых федеральных чиновников о том, что вакцина будет общедоступна в США не раньше 2021 г. Трамп назвал ошибочным.
2020-09-17T02:10:19+03:00
2020-09-17T02:10:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2710399-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 17 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…