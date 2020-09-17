США начнут вакцинацию населения от коронавируса в октябре.

Это пообещал президент Дональд Трамп. По его словам, к концу года будет изготовлено 100 млн доз вакцины. Пока американская вакцина не одобрена национальным Управлением по саннадзору за медикаментами. Мнение некоторых федеральных чиновников о том, что вакцина будет общедоступна в США не раньше 2021 г. Трамп назвал ошибочным.