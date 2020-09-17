Власти США внесли в санкционный список двух россиян.

Как говорится в заявлении американского Минфина, Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин подозреваются в краже виртуальной валюты на сумму около 17 и млн долл. По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2017–2018 годах они создали фишинговую кампанию, которая использовалась для кражи оригинальных учетных записей. В настоящий момент деньги конфискованы.