Cоветник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест.

Как передает ИФ, он был задержан по делу о мошенничестве. Решение суда состоялось еще 1 августа. Информированный источник ИФ сообщил, что по версии следствия, Грачев, якобы, требовал несколько десятков миллионов руб. от бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов. В обмен он обещал продвижение интересов их предприятия.
2020-09-17T02:07:28+03:00
2020-09-17T02:07:32+03:00
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02:07, 17 сентября 2020
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