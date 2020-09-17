Cоветник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест.

Как передает ИФ, он был задержан по делу о мошенничестве. Решение суда состоялось еще 1 августа. Информированный источник ИФ сообщил, что по версии следствия, Грачев, якобы, требовал несколько десятков миллионов руб. от бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов. В обмен он обещал продвижение интересов их предприятия.