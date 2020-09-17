Сотрудники красноярского СИЗО-1, где в мае содержался Максим Марцинкевич, оказывали на него давление.

Об этом, как передает ТАСС, говорится в тексте жалобы адвоката Марцинкевича Валентины Трофимик, которую она отправила члену СПЧ Еве Меркачевой. По словам адвоката, в частности, ей под разными предлогами не давали встречаться с подзащитным. Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, найден мертвым в камере СИЗО в Челябинске. Следствие не исключает самоубийства.