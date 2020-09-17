Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар дисквалифицирован на две игры.

Такое наказание он понесет за драку на поле в матче чемпионата Франции с «Марселем». В воскресенье «ПСЖ» дома проиграл «Марселю» со счетом 0:1. В конце игры на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой судья удалил трех игроков хозяев, в том числе Неймара, который ударил одного из соперников, а также двух футболистов гостей.
2020-09-17T01:12:59+03:00
2020-09-17T01:13:03+03:00
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01:12, 17 сентября 2020
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