Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар дисквалифицирован на две игры.

Такое наказание он понесет за драку на поле в матче чемпионата Франции с «Марселем». В воскресенье «ПСЖ» дома проиграл «Марселю» со счетом 0:1. В конце игры на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой судья удалил трех игроков хозяев, в том числе Неймара, который ударил одного из соперников, а также двух футболистов гостей.