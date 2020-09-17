Фаиз Саррадж до конца октября передаст свои полномочия новым органам исполнительной власти.

Об этом глава правительства нацсогласия Ливии сообщил в обращении, которое транслировал телеканал «Аль-Джазира». Он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. В Ливии не прекращается противостояние между признанным международными институтами ПНС, которое контролирует Триполи и запад страны, и мятежной Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которая поддерживает заседающий на востоке парламент.