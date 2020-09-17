Фаиз Саррадж до конца октября передаст свои полномочия новым органам исполнительной власти.

Об этом глава правительства нацсогласия Ливии сообщил в обращении, которое транслировал телеканал «Аль-Джазира». Он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. В Ливии не прекращается противостояние между признанным международными институтами ПНС, которое контролирует Триполи и запад страны, и мятежной Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которая поддерживает заседающий на востоке парламент.
2020-09-17T01:11:32+03:00
2020-09-17T01:11:37+03:00
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01:11, 17 сентября 2020
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