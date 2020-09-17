Средняя стоимость билетов на спектакли Большого театра составила более 4 тыс. рублей.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки театра. Всего с продажи билетов театр выручил более 2,6 млрд рублей. Наибольшая средняя стоимость билета (7 629 рублей) приходится на балетные спектакли на Исторической сцене, а наименьшая — на концерты в Бетховенском зале (606 рублей).
2020-09-17T01:10:33+03:00
2020-09-17T01:10:37+03:00
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01:10, 17 сентября 2020
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