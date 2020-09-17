Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, в текущем году — $1 млрд, и еще $500 млн – в следующем. Условия пока прорабатываются с белорусским Минфином. По словам Силуанова, стоимость заимствований будет несколько выше, чем на рынке рынке ОФЗ. Более половины кредита будет предоставлена за счет Евразийского фонда стабилизации и развития.
2020-09-17T01:09:29+03:00
2020-09-17T01:09:33+03:00
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01:09, 17 сентября 2020
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