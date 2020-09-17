Прокуратура Польши потребовала ареста смоленских диспетчеров, работавших в день крушения президентского Ту-154.

Как сообщила официальный представитель ведомства, соответствующее ходатайство передано в один из варшавских судов. Самолет Ту-154 президента Качиньского в апреле 2010 года разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. После решение суда об аресте диспетчеров они могут быть объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. По одной из версий польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы, к трагедии привели умышленные действия российских диспетчеров.
2020-09-17T01:08:21+03:00
2020-09-17T01:08:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2710383-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 17 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…