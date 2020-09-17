Прокуратура Польши потребовала ареста смоленских диспетчеров, работавших в день крушения президентского Ту-154.

Как сообщила официальный представитель ведомства, соответствующее ходатайство передано в один из варшавских судов. Самолет Ту-154 президента Качиньского в апреле 2010 года разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. После решение суда об аресте диспетчеров они могут быть объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. По одной из версий польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы, к трагедии привели умышленные действия российских диспетчеров.