Депутаты ЕП предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК Алексея Навального.

Как передает интернет издание МБХ медиа, это предусматривает проект резолюции по отношениям с Россией. Кроме того, в проекте резолюции предлагается потребовать от России «отменить или доработать законы», включая недавно принятые поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского законодательства над международным. Проект будет поставлен на голосование сегодня.