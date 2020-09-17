Депутаты ЕП предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК Алексея Навального.

Как передает интернет издание МБХ медиа, это предусматривает проект резолюции по отношениям с Россией. Кроме того, в проекте резолюции предлагается потребовать от России «отменить или доработать законы», включая недавно принятые поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского законодательства над международным. Проект будет поставлен на голосование сегодня.
2020-09-17T01:07:13+03:00
2020-09-17T01:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 17 сентября 2020
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