По факту смерти Максима Марцинкевича в СИЗО Челябинска, по сведениям ИФ, возбуждено дело.

Оно расследуется по статье о доведении до самоубийства. По сведениям ИФ, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая без уголовного дела не предусматривается. Официально это еще не подтверждено. Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли мертвым в камере 16 сентября. Некоторые интернет издания утверждают, что при нем была предсмертная записка, другие это отрицают. Против сторонника националистических течений было возбуждено нескольких уголовных дел, в частности за разжигание национальной и религиозной розни, разбой и хулиганство.
2020-09-17T01:05:39+03:00
2020-09-17T01:05:43+03:00
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01:05, 17 сентября 2020
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