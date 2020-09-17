СК не подтвердил возбуждение уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак

Его нашли мертвым в челябинском СИЗО, при этом обстоятельства его гибели до конца не выяснены.

На данный момент смерть Марцинкевича изучается в рамках доследственной проверки – об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель челябинского управления Следственного комитета. Ранее источник издания утверждал, что ведомство завело дело по статье о доведении до самоубийства. Вместе с тем челябинский СК утверждает, что в гибели Тесака криминальной подоплеки пока нет.

По официальным данным, в камере Марцинкевича рядом с его телом нашли несколько предсмертных записок. В то же время адвокаты и родные версию о добровольном уходе из жизни подвергают сомнению. Они попросили возбудить уголовное дело об убийстве. Защитники Тесака утверждают, что незадолго до смерти он жаловался на пытки с целью признания в нескольких убийствах. В следующем году, отмечают адвокаты, он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. До момента гибели Тесак отбывал срок по обвинению в нападении на людей.

Марцинкевич известен как идеолог ультраправого движения «Реструкт». В рамках одного из проектов, в частности, он и его соратники выявляли предполагаемых, по их мнению, продавцов наркотиков, унижали их и публиковали видеозаписи.