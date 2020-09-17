Европарламент предложил заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального

Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией. Евродепутаты настаивают, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список ограничений в отношении России и усилил действующие санкции. По их мнению, санкционный механизм должен подразумевать сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, в проекте резолюции предлагается потребовать от России «отменить или доработать законы», включая недавно принятые поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского законодательства над международным.

Отравление ведущего российского оппозиционного политика не останется без ответа со стороны Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В среду Евросоюз отказался отвечать на вопросы российского постпредства о нестыковках в деле Навального. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петр Стано, чьи слова цитирует РБК, «все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками».