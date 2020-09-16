Власти США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на сумму порядка 17 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Министерства юстиции, обвинения предъявлены жителю Москвы 1985 года рождения Дмитрию Карасавиди и Данилу Потехину из Воронежа. Год его рождения не указан. Ранее сегодня они были внесены в санкционный список Министерства финансов США, связанный с преступлениями в киберсфере. По утверждению американских властей, граждане России организовали мошенническую схему, с помощью которой в 2017-2018 годах украли средства как минимум в трех видах криптовалюты. В числе пострадавших были в том числе американцы.
2020-09-16T23:03:40+03:00
2020-09-16T23:03:40+03:00
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23:03, 16 сентября 2020
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