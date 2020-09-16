За сутки в Москве скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 5025, согласно данным оперштаба.
2020-09-16T23:03:07+03:00
2020-09-16T23:03:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 16 сентября 2020
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