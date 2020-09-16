Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлены обвинения. По версии следствия, она виновна в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом «Эху» рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Козак.

Марии Колесниковой может грозить от 2 до 5 лет тюрьмы.