Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа: 1 миллиард долларов в этом году и 500 в следующем

Из них треть пойдет за счет Евразийского фонда стабилизации и развития. Валютой займа по этой линии станут доллары. Остальное в рублях за счет межгоскредита, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, средства пойдут на антикризисные меры и борьбу Белоруссии с коронавирусом и его последствиями. Взамен, как сказал министр, Россия получит стабильный платежный баланс соседнего государства, также одним из условий кредита является исполнение республикой в полном объеме обязательств перед российскими компаниями по поставке энергоресурсов.