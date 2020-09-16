Несколько членов португальского футбольного клуба «Спортинг» заразились коронавирусом. За два дня до старта чемпионата Португалии положительные тесты на COVID-19 сдали 8 футболистов, главный тренер команды и еще один сотрудник, — сообщает L'Equipe. По его данным, у всех болезнь проходит бессимптомно. Кроме того, положительные тесты сдали и 10 игроков команды «Жил Висенте», с которым «Спортинг» должен сыграть 19 сентября в рамках первого тура чемпионата. Пока матч не отменен.