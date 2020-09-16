В Евросоюзе призвали все страны альянса узаконить однополые семьи. Нарушение прав ЛГБТ-сообщества в ЕС неприемлемо, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что свободные от представителей сообщества ЛГБТ зоны – это зоны, свободные от человечности. Глава Еврокомиссии добавила, что скоро будет представлена стратегия по укреплению прав сексуальных меньшинств. Сейчас не все страны Евросоюза признают однополые браки, в частности, неприятием нетрадиционной ориентации известна Польша.