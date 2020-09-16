Правительство решило докапитализировать «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния. Власти ранее одобрили эмиссию акций авиакомпании при условии, что контроль в ней останется у государства. Сейчас держателем пакета является Росимущество. У него более 51%. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, сейчас государство планирует хранить свою долю как минимум на существующем уровне.
2020-09-16T22:36:16+03:00
2020-09-16T22:36:16+03:00
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22:36, 16 сентября 2020
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