Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко, посла в Лавтии и бывшего посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещеню. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. «Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента.

Еще одним указом Лукашенко в среду отправил в отставку посла страны в Латвии Василия Марковича. «Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.