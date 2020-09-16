В Челябинске СК начал проверку в отношении сотрудников СИЗО, где этим утром нашли мертвым Максима Марцинкевича

В Челябинске Следственный комитет начал проверку в отношении сотрудников СИЗО, где этим утром нашли мертвым неонациста Максима Марцинкевича. При наличии оснований будет дана оценка их действию или бездействию, — сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что в настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер. Пока уголовное дело не возбуждалось. Источник РБК в Следственном комитете сообщил, что ведомство также проверяет информацию о возможном доведении до самоубийства. Проверку начали по заявлению родственников и адвокатов Марцинкевича, которые потребовали возбудить дело о его убийстве.

Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак, в 2018 году приговорили к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в разбое и хулиганстве. Сегодня его нашли мертвым. Во ФСИН в качестве предварительной причины смерти назвали суицид. Его родные и защита в эту версию не верят. Адвокат Владимир Краснов рассказал в эфире «Эха», что его подзащитный строил планы на будущее и не имел мотивов покончить с собой.

Владимир Краснов напомнил, что Максим Марцинкевич мог выйти на свободу менее чем через год. «Он очень сильный человек: и физически, и духовно. У него были убеждения, они трансформировались, и на том этапе, когда я работал с ним, это были далеко не экстремистские, а скорее либертарианские взгляды. Физически сильный человек, который хвастался, что в «Матросской тишине» лежа жмет 200 кг, который проходил жесткие голодовки. По сведениям последнего адвоката, который посещал его буквально несколько дней назад в Челябинске, у него никаких намерений расстаться с жизнью не было. Он очень надеялся, что его доставят в Москву, и мы вместе с ним будем сражаться дальше», — сказал адвокат.