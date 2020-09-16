Посольство России в Германии, по информации «Коммерсанта», запросило доступ к Алексею Навальному

Посольство России в Германии, по информации газеты «Коммерсантъ», запросило доступ к политику Алексею Навальному. Оппозиционер продолжает находиться на лечении в берлинской клинике «Шарите».

Дипломаты, как пишет издание, направили ноту в МИД ФРГ на основании Венской конвенции о консульских сношениях. Она предусматривает, что консульские должностные лица могут иметь свободный доступ к своим соотечественникам. Официально это пока не подтверждено, а газета не указывает, откуда у нее подобные сведения. Между тем это не первые подобные попытки Москвы получить информацию об отравлении Навального. Генпрокуратура дважды направляла запрос о правовой помощи властям Германии – он остался без ответа: в Берлине утверждают, что это раскроет возможности спецслужб в области анализа химических средств. Правда, в России уголовное дело по факту случившегося с политиком так и не возбуждено.

На этом фоне российские дипломаты адресовали депутатам Европарламента и органам Евросоюза обращение, в котором задали вопросы, говорящие, по их мнению, о несоответствиях в этом деле. Впрочем, как пишет интернет-издание РБК, во внешнеполитической службе ЕС считают, что все вопросы должны быть рассмотрены в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем, как там выразились, «публичного обмена вопросниками».

Власти Германии полагают, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Россия не только отрицает все обвинения в участии в этом государства, но и считает недоказанным сам факт отравления.