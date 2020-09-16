Светлана Тихановская призвала Сергея Нарышкина прекратить транслировать несвежие пропагандистские штампы

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская призвала главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина прекратить транслировать несвежие пропагандистские штампы. Оппозиционный кандидат, за которую, по официальным данным, проголосовали чуть больше 10% избирателей, а по данным ее сторонников – от 70 до 80 процентов, назвала причиной протестов в республике проигрыш действующего главы государства на выборах и его отказ уходить. Происходящее в стране она считает внутриполитическим кризисом. В требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Белоруссии, — заявила Тихановская, которую цитирует в телеграм-канале ее пресс-служба.

Ранее сегодня Нарышкин обвинил США в попытке организовать цветную революцию и антиконституционный переворот в Белоруссии. По его словам, в прошлом году и начале нынешнего на эти цели по линии различных НПО было направлено порядка 20 миллионов долларов. На эти средства формировалась сеть независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях. Американские инструкторы в Польше, Литве и Украине готовили активистов к проведению уличных акций. Лукашенко, в свою очередь, также сегодня отметил, что западные страны еще десять лет назад начали готовить нынешние события в республике.

Валерий Соловей уверен, что Соединенные штаты действительно вмешиваются в дела Белоруссии. При этом политолог в эфире «Эха» подчеркнул, что и Россия занимается тем же самым. Соловей считает, что подобная ситуация наблюдалась на Украине в 2014 году.