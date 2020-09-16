Адвокат Максим Марцинкевича выразил сомнения, что он сам покончил с собой

Адвокат националиста Максима Марцинкевича, известного как «Тесак», сомневается, что он покончил с собой. Об этом Владимир Краснов сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что его подзащитный строил планы на будущее и не имел мотивов к самоубийству. «Он очень сильный человек: и физически, и духовно. У него были убеждения, они трансформировались, и на том этапе, когда я работал с ним, это были далеко не экстремистские, а скорее либертарианские взгляды. Физически сильный человек, который хвастался, что в «Матросской тишине» лежа жмет 200 кг, который проходил жесткие голодовки. По сведениям последнего адвоката, который посещал его буквально несколько дней назад в Челябинске, у него никаких намерений расстаться с жизнью не было. Он очень надеялся, что его доставят в Москву, и мы вместе с ним будем сражаться дальше», — сказал адвокат. Краснов напомнил, что Максиму Марцинкевичу оставалось отсидеть меньше года.

Ранее сообщалось, что утром в среду в камере СИЗО N ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело заключенного и предсмертные записки. По данному факту СУ СКР проводит проверку.

29 декабря 2018 года Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве.