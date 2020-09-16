В Минске этим вечером проходит акция сторонников Александра Лукашенко

На площади Независимости, где в последнее время ежедневно проходили многотысячные акции несогласных с результатами президентских выборов, собралось более ста человек. Демонстранты держат в руках флаги Белоруссии и Советского Союза. Как передает ТАСС, организаторы проконсультировали собравшихся о том, какие лозунги не следует использовать, чтобы они не перекликались с оппозиционными. После этого колонна двинулась по проспекту Независимости под песню «Священная война».