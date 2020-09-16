В Минске этим вечером проходит акция сторонников Александра Лукашенко

На площади Независимости, где в последнее время ежедневно проходили многотысячные акции несогласных с результатами президентских выборов, собралось более ста человек. Демонстранты держат в руках флаги Белоруссии и Советского Союза. Как передает ТАСС, организаторы проконсультировали собравшихся о том, какие лозунги не следует использовать, чтобы они не перекликались с оппозиционными. После этого колонна двинулась по проспекту Независимости под песню «Священная война».
2020-09-16T21:33:07+03:00
2020-09-16T21:33:07+03:00
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21:33, 16 сентября 2020
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