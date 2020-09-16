Апелляционный суд утвердил приговор бывшему начальнику столичного главка СКР Александру Дрыманову, а также еще двум фигурантам дела. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении крупных взяток, в том числе, от криминального авторитета Захария Калашова. Экс-начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и экс-глава управления по Центральному столичному округу Алексей Крамаренко получили 14 и 10 лет лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить крупные штрафы и лишены званий.

По версии следствия, офицеры СК получили миллион долларов за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец. Дело было возбуждено после перестрелки в декабре 2015 года возле ресторана в Москве. Спор из-за долга между владельцем и подрядчиком закончился убийством двух человек, еще несколько были ранены.