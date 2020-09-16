Правительство намерено на 10% оптимизировать все незащищенные статьи бюджетных расходов и на 5% сократить госпрограмму вооружений. Это следует из одобренного сегодня проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Еще одной мерой, как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, станет пропуск ежегодной индексации зарплат чиновников в будущем году. Все эти меры, по его словам, необходимы для балансировки дефицитного госбюджета. По данным властей, он будет таким из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. В нынешнем году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,5% ВВП. В будущем дефицит снизится вдвое, а в 2022 году составят 1% ВВП.