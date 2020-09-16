Профессор американского университета Ратгерс считает, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира

Профессор американского университета Ратгерс считает, что Алексея Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Сергей Ерофеев сказал «Эху», что этой же точки зрения придерживается и ряд других известных ученых. Сергей Ерофеев объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.
2020-09-16T21:05:34+03:00
2020-09-16T21:05:34+03:00
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Эксклюзив Эха 21:05, 16 сентября 2020
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