Крымский суд впервые оправдал одного из обвиняемых по делу группировки Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической организацией. Эрнеса Аметова освободили в зале суда, — сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Еще семерых фигурантов приговорили к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима. Почти все они – активисты движения «Крымская солидарность». Все фигуранты дела – крымские татары, всего по делу проходят около ста человек, часть из них уже отбывает срок.

Правозащитный центр «Мемориал» признает всех арестованных политзаключенными. Крымские правозащитники связывают уголовное преследование с протестами против присоединения полуострова.