Znak.com сообщает о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства Максима Марцинкевича

Интернет-издание Znak.com сообщает со ссылкой на источники в следственных органах о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства Максима Марцинкевича. Его адвокат Алексей Михальчик сказал «МБХ медиа», что пока не получал соответствующего уведомления. Он также выразил сомнение в том, что следственные органы Челябинской области смогут добиться какого-либо результата в деле о возможном убийстве или доведении до суицида.

Ранее сегодня защита известного своими националистическими взглядами Максима Марцинкевича направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обращение с просьбой возбудить уголовное дело по статье «убийство». В пресс-службе регионального следственного управления СКР заявили, что в настоящее время не усматривают криминального характера смерти Марцинкевича. Там также отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак, нашли сегодня мертвым в одиночной камере СИЗО Челябинска. Во ФСИН в качестве предварительной причины смерти назвали самоубийство. Его родные в эту версию не верят.