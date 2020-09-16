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Эксклюзив Эха 20:34, 16 сентября 2020

Алексея Навального предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев считает, что Алексея Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что этой же точки зрения придерживается и ряд других известных ученых. «Идея номинации Навального на Нобелевскую премию мира висела в воздухе уже давно. А последние события подстегнули некоторую часть международного научного сообщества, и даже ту часть, которая до сих пор была равнодушна к деятельности Навального, в том числе в России. Среди моих коллег есть такие, которые сказали, что не доверяли ему до сих пор или не замечали его деятельность. Но после его отравления и возвращения из комы вдохновило коллег, чтобы этот шаг сделать. Они решились на этот шаг, потому что понимают, насколько важно это для России и для мира», — сказал он.

Сергей Ерофеев объяснил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.



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