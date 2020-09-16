Znak.com со ссылкой на источник сообщает о заведении уголовного дела о доведении до самоубийства Максима Марцинкевича

Интернет-издание Znak.com со ссылкой на источник сообщает о заведении уголовного дела о доведении до самоубийства неонациста Максима Марцинкевича. В челябинском управлении СК эту информацию не подтверждают. Марцинкевича сегодня нашли мертвым в СИЗО Челябинска. Во ФСИН предварительной причиной смерти назвали суицид. Его родные в эту версию не верят и требуют завести дело об убийстве.
2020-09-16T20:33:03+03:00
2020-09-16T20:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 16 сентября 2020
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