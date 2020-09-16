В Кремле утверждают, что Лукашенко не просил Путина о поставках нового российского вооружения

В Кремле утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не просил Владимира Путина о поставках нового российского вооружения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на соответствующий вопрос, сказав, что в такой формулировке просьба не звучала. В целом, по его словам, в ходе переговоров в Сочи шел разговор о взаимодействии по линии ВПК двух стран.

Ранее сегодня во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Лукашенко сказал, что попросил Путина о некоторых типах вооружений. По его словам, последние события показывают, что надо сильнее защищать интересы и белорусов, и россиян. Лукашенко также сообщил о предстоящих в октябре новых совместных военных учениях.