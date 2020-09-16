Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Повышение акцизов на табачную продукцию в будущем году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 миллиардов рублей. При этом пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей, — сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее сегодня правительство одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает увеличение ставки акциза на обычные и электронные сигареты и табачную продукцию на 20%. Одновременно Минфин заявил о намерении принять комплекс мер ответственности по табачной продукции, аналогично той, которая уже существует на рынке алкоголя.
2020-09-16T20:32:00+03:00
2020-09-16T20:32:36+03:00
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20:32, 16 сентября 2020
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