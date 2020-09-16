«Коммерсантъ»: Посольство РФ в Германии попросило МИД страны обеспечить консульский доступ к Алексею Навальному

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что посольство России в Германии попросило МИД страны обеспечить консульский доступ к находящемуся в берлинской клинике Алексею Навальному. Издание, не уточняя источники информации, пишет, что дипмиссия ссылается на статью Венской конвенции, согласно которой сотрудники консульств могут иметь доступ к гражданам представляемого ими государства.

Навальный находится на лечении в Германии после того, как ему 20 августа стало плохо на борту самолета, когда он возвращался из Томска в Москву. Немецкие эксперты утверждают, что ведущего российского оппозиционного политика отравили ядом из группы «Новичок». Российские врачи это отрицают. Генпрокуратура попросила немецкую сторону предоставить соответствующие доказательства, однако, Берлин отказывается выполнять эту просьбу без разрешения самого Навального.