Михаил Ефремов сообщил о намерении создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, сообщил о намерении создать российский тюремный театр. Об этом он сказал в ходе встречи с ответственным секретарем ОНК Москвы Алексеем Мельниковым, который посетил СИЗО «Водник». Мельников По словам Мельникова, у актера нет жалоб, он пребывает в нормальном расположении духа, у него есть новые творческие планы.
2020-09-16T19:36:32+03:00
2020-09-16T19:36:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 16 сентября 2020
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