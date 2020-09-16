Михаил Ефремов сообщил о намерении создать российский тюремный театр

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, сообщил о намерении создать российский тюремный театр. Об этом он сказал в ходе встречи с ответственным секретарем ОНК Москвы Алексеем Мельниковым, который посетил СИЗО «Водник». Мельников По словам Мельникова, у актера нет жалоб, он пребывает в нормальном расположении духа, у него есть новые творческие планы.