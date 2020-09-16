Депутаты Европарламента хотят ввести санкции в отношении российских структур и граждан за поддержку режима Лукашенко

Депутаты Европарламента предложили ввести санкции в отношении российских структур и граждан, которые занимаются пропагандой в поддержку режима Александра Лукашенко. Проект резолюции опубликован на сайте Европарламента. Согласно документу, в черный список могут войти, в частности, руководство и сотрудники российских государственных или финансируемых государством телеканалов, включая ВГТРК, «Первый канал» и Russia Today. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ее союз планирует к 22 сентября ввести ограничения в отношении более трех десятков высокопоставленных белорусских чиновников.
2020-09-16T19:36:12+03:00
2020-09-16T19:36:12+03:00
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19:36, 16 сентября 2020
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