Депутаты Европарламента хотят ввести санкции в отношении российских структур и граждан за поддержку режима Лукашенко

Депутаты Европарламента предложили ввести санкции в отношении российских структур и граждан, которые занимаются пропагандой в поддержку режима Александра Лукашенко. Проект резолюции опубликован на сайте Европарламента. Согласно документу, в черный список могут войти, в частности, руководство и сотрудники российских государственных или финансируемых государством телеканалов, включая ВГТРК, «Первый канал» и Russia Today. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ее союз планирует к 22 сентября ввести ограничения в отношении более трех десятков высокопоставленных белорусских чиновников.