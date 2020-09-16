Российское правительство намерено повысить ряд налогов. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил это премьер Михаил Мишустин. По его словам. Эта мера коснется, в частности, ряда доходных отраслей. Кроме того, предлагается индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

О предложении Минфина внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение в будущем году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, ранее писал РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Там сообщили, что соответствующий документ уже одобрен на комиссии по законопроектной деятельности.

Сигареты в России могут подорожать на 20%. В первую очередь увеличение цен почувствуют потребители недорогих марок, этим характеризуется тенденция последних лет в табачном ценообразовании. Об этом «Эху» рассказал эксперт табачной отрасли Вадим Желнин. Акцизная политика возвращается к тому состоянию начала нулевых, когда налоговая система предоставляла большие преимущества производителям дорогих сигарет, добавил Вадим Желнин.