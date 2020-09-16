Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение по уголовному делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии, не уточнив, о каких именно призывах идет речь. В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Колесникова находится под стражей. По данной статье ей может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

О задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Как сообщалось, неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Позже власти заявили, что ее задержали при попытке пересечь границу с Украиной. При этом соратники Колесниковой рассказали, что ее хотели силой вывезти из страны, но она, чтобы не допустить этого, порвала паспорт.