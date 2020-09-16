Суд в Париже заочно приговорил бывшего главу ВФЛА Валентина Балахнечева к трем годам заключения

Суд в Париже приговорил бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева к трем годам заключения. Во Франции он является фигурантом дела о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Парижский суд посчитал, что Балахничев причастен к различным коррупционным схемам. В них, как утверждается, были замешаны и высокопоставленные спортивные чиновники. По версии следствия, за неразглашение данных о сокрытии положительных допинг-тестов россиян Балахничев платил бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку. 87-летнего сенегальского функционера, к слову, также признали виновным в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег. Он получил 4 года заключения, из них 2 — условно. Различные сроки получили и некоторые советники и подчиненные Диака, в том числе – его сын, а также бывший старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников.

В Международной легкоатлетической федерации Балахничев некоторое время занимал должность казначея. С приговором, вынесенным парижским судом, он не согласен. Экс-чиновник, находящийся в России, отвергает обвинения и тезисы о том, что он не сотрудничал со следствием, назвав весь процесс «инквизицией», передает агентство ТАСС. Решение он намерен обжаловать.

Балахничев возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики 25 лет. В 2015 году он подал в отставку на фоне разгоравшегося допингового скандала. В конце того же года ВФЛА лишили членства в международных организациях, а Балахничева пожизненно дисквалифицировали.