В Москве благоустроят лишь четверть из запланированных на этот год объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передают РИА «Новости».

Изначально в этом году планировалось благоустроить около шести тысяч различных крупных объектов, в том числе 40 улиц и 180 парков. По словам Бирюкова, из-за пандемии коронавируса было принято решение сократить это число — сейчас работы выполняются только на 1,5 тысячах объектах. Освободившиеся ресурсы направили на обеспечение жизнедеятельности города, пояснил чиновник.