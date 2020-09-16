В Новосибирске депутат Мухарицын, избранный в горсовет при поддержке «Умного голосования», намерен войти в ЕР

В Новосибирске депутат Александр Мухарицын, избранный в горсовет при поддержке проекта «Умное голосование», заявил о намерении войти во фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает газета «Московский комсомолец». Мухарицын участвовал в выборах как независимый кандидат, он одержал победу в 39-м округе, выиграв у единоросса Валерия Черныха. Депутат заявил, что не имеет никаких обязательств перед проектом Алексея Навального, поскольку одержал бы победу и без его поддержки.
2020-09-16T18:36:05+03:00
2020-09-16T18:36:05+03:00
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18:36, 16 сентября 2020
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