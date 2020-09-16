Суд в Париже приговорил к 4 годам тюрьмы экс-главу Международной федерации легкой атлетики в рамках дела о коррупции

Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего главу Международной федерации легкой атлетики Ламина Диака в рамках дела о коррупции в этой организации, сообщает Reuters. В ходе расследования, которое велось с 2015 года, Диак признал, что IAAF скрывала положительные результаты допинг-проб россиян с начала 2010-х годов.

Также к трем годам тюрьмы приговорен бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, а бывший старший тренер сборной России Алексей Мельников получил два года лишения свободы. Обоим приговор вынесен заочно, так как они находятся в России.