После скандального расставания два года назад Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе

После скандального расставания два года назад чемпионка мира и призер олимпийских Игр Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

Расставание было шокирующим. На Олимпийских Играх 2018 года в Корее Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой, получив вместо титула олимпийской чемпионки серебряную медаль. Для нее это был провал и виновной она отчасти посчитала тренера. Евгения не только ушла из группы, но и уехала в Канаду к знаменитому Брайану Орсеру Это сотрудничество не вернуло ей титулы. Финалом истории стала эпидемия коронавируса, который разделил Медведеву и ее тренера, после чего она приняла решение остаться в России. На недавних прокатах сборной страны Женя выступила неудачно, но специалист все равно аплодировала ей. В стартовом листе предстоящего этапа Кубка России Этери Тутберидзе уже значится тренером Медведевой, а сегодня она впервые вышла на лед в родном дворце «Хрустальный». Для спортсменки и тренера это шанс. Медведева может вернуться в элиту, а Тутберидзе почувствует уверенность после ухода Александры Трусовой и Алены Косторной.

Ринат Лайшев, возглавляющий объединение «Самбо-70», в котором работает группа Тутберидзе, сказал, что дверь для возвращения не закрыта ни для кого.