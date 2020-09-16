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Эксклюзив Эха 18:27, 16 сентября 2020

В Израиле с пятницы вводится новый карантин

В Израиле с пятницы вводится новый карантин. Это связано с незначительным увеличением количества заболевших. Ограничения будут не такими строгими, как в начале пандемии, — рассказал в эфире «Эха» сотрудник медицинского центр в Тель-Авиве Дмитрий Вайсман. По словам Вайсмана, в Израиле растет количество людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в частности, в подключении к аппаратам ИВЛ.



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